Доходы ИГИЛ от продажи нефти сократились почти вдвое

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Доходы террористов ИГИЛ от продажи нефти сократились почти вдвое за прошедший год.

Как передает Report, об этом говорится в новом, четвертом докладе генерального секретаря ООН, посвященном угрозе ИГИЛ.

Согласно приведенным в докладе данным миссии ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ), "незаконная продажа нефти принесла ИГИЛ около 260 млн долларов США, в основном из нефтяных месторождений в мухафазе Дейр-эз-Зор (Сирия), по сравнению с 500 млн долларов США в 2015 году".

"Цены на нефть подвержены значительным колебаниям, и топлива не хватает", — говорится в представленном в понедельник документе.

Также террористы получают средства от похищений людей ради выкупа и торговли людьми, расхищения памятников старины, внешних пожертвований, продажи электроэнергии и сельскохозяйственной̆ продукции.