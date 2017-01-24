Доходы бюджета Китая выросли на 4,5% в 2016 году

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Доходы госбюджета Китая в 2016 году выросли на 4,5%, до 15,96 трлн юаней ($2,33 трлн).

Как передает Report, об этом сообщает Министерство финансов КНР.

Расходы бюджета страны в 2016 году выросли на 6,4% по сравнению с 2015 годом — до 18,78 трлн юаней ($2,73 трлн). Отмечается, что дефицит бюджета в 2016 году составил 2,89 трлн юаней ($421,6 млрд), что превысило прогнозируемый показатель в 2,18 трлн ($318 млрд)юаней, а также превысило уровень дефицита бюджета в 2015 году.