Доходность долгосрочных гособлигаций в Японии достигла 26-летнего максимума

Доходность долгосрочных государственных облигаций Японии выросла до самого высокого уровня за десятилетия из-за постоянных опасений по поводу финансовой экспансии и снижения спроса со стороны ключевых инвесторов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Согласно информации, доходность 20-летних облигаций в четверг достигла 2,655%, что является самым высоким показателем с 1999 года. Доходность 30-летних облигаций также выросла до 3,185%, достигнув нового рекордного уровня с момента их первого выпуска.

Издание отмечает, что это произошло в то время, когда инвесторы готовятся к потенциальному финансовому стимулированию после поражения правящей коалиции на выборах в верхнюю палату в июле. Этот рост может увеличить эмиссию облигаций и оказать давление на долгосрочные ноты.

По данным Ассоциации дилеров ценных бумаг Японии, чистые покупки иностранцами облигаций со сроком погашения более 10 лет упали в июле до 480 миллиардов иен (3,3 млрд долларов США). Это составляет лишь треть суммы, наблюдавшейся в июне, и указывает на отступление иностранных инвесторов после сильных покупок в начале года.