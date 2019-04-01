Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной прекратил действовать с 1 апреля

С 1 апреля по инициативе украинской стороны прекращает действовать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Народные депутаты Украины 6 декабря прошлого года одобрили прекращение действия данного договора с 1 апреля 2019 года, президент Украины подписал соответствующий закон, и 12 декабря он вступил в силу.

Как отмечается в законе, прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией освобождает Киев от какого-либо обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения Договора до прекращения его действия в соответствии со статьей 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

В законе отмечается, что, осуществив вооруженную агрессию против Украины, Россия нарушила Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.