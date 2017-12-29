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    Додон прокомментировал возможный выход Молдовы из СНГ

    © РИА Новости / Владимир Астапкович

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Выход Молдовы из СНГ станет серьезным ударом для экономики страны. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу "НТВ-Молдова" заявил президент республики Игорь Додон.

    "Это решение парламент может принять без президента, так как нет необходимости что-то подписывать. Это серьезный удар по нашему экспорту и нашим мигрантам. Моя задача - сделать все возможное, чтобы этого не допустить", - сказал президент.

    Ранее Додон сообщил, что "радикально настроенные" депутаты парламента этой страны из правящей коалиции намерены выдвинуть инициативу о выходе республики из СНГ. 

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