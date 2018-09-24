Додон: Конституционный суд Молдовы совершил "двойное беззаконие"

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Президент Молдовы Игорь Додон, комментируя решение Конституционного суда (КС) о его временном отстранении от обязанностей, заявил, что судьи совершили "двойное беззаконие", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Своим решением временно отстранить от должности президента Республики Молдова, легитимно избранного прямым голосованием граждан, Конституционный суд допустил двойное беззаконие: свёл на нет мою попытку остановить серьёзное нарушение законодательства и позволил, чтобы это нарушение было совершено так называемым исполняющим обязанности президента", - написал И.Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, КС полностью пренебрег аргументами президента, которые он привел в поддержку своего решения об отказе назначить министров.

Ранее Конституционный суд Молдовы временно приостановил полномочия президента из-за его отказа назначить двух министров. В качестве исполняющего обязанности спикер парламента или премьер издаст декрет о назначении членов правительства и примет их присягу.