Додик заявил о победе на выборах президента Республики Сербской в Боснии и Герцеговине

Действующий член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил о своей победе на выборах на пост президента Республики Сербской.

Действующий член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил о своей победе на выборах на пост президента Республики Сербской.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с победной речью в ночь на понедельник Додик обратился к избирателям из штаба партии "Союз независимых социал-демократов".

"Меня поддержали 274 977 человек, а мою конкурентку - 246 425 человек. Это нас убеждает в том, что такой результат и такой тренд абсолютно гарантируют (победу), и мы можем с серьезностью говорить, что я победил на этих президентских выборах. Спасибо всем - и кто голосовал, и кто не голосовал за меня, думаю, что Республика Сербская сдала важный демократический экзамен", - заявил Додик. Он поздравил Жельку Цвиянович с победой в борьбе за пост члена Президиума Боснии и Герцеговины.

Додик заявил, что на посту президента Республики Сербской в Боснии и Герциговине будет сотрудничать с Сербией, Венгрией и Россией.

"Я горд, что был кандидатом, а сейчас являюсь подтвержденным президентом Республики Сербской. Я сделаю все, чтобы Республика Сербская была стабильной, проводила свою политику, сотрудничала с нашими важными партнерами - Сербией, Россией, Венгрией", - заявил Додик.