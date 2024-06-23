Додик: США сеют хаос по всему миру в своих интересах

США игнорируют интересы других стран и вмешиваются во внутренние дела Боснии и Герцеговины (БиГ) для достижения собственных корыстных целей.

США игнорируют интересы других стран и вмешиваются во внутренние дела Боснии и Герцеговины (БиГ) для достижения собственных корыстных целей.

Как передает Report, такое мнение выразил президент Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик в соцсети X.

"Как заявил вчера Майкл Мерфи (посол США в Боснии и Герцеговине), мирное разделение (выход РС из состава БиГ - ред.) представляет собой угрозу интересам США. Имеют ли сербы, бошняки и хорваты право на какие-то собственные интересы в БиГ или важны только интересы США, а все три народа должны служить этим интересам? Имеют ли сербы, бошняки и хорваты право самостоятельно договариваться? Как мы договоримся, так и будет для нас. Или нам стоит стать подопытными кроликами в чьем-то эксперименте?" - написал он.

Президент назвал "глубоким заблуждением" веру части боснийских политиков в искреннее желание Вашингтона помочь боснийским сербам.

"Америку интересуют только свои интересы, а бошняки, сербы и хорваты их не волнуют, как прошлогодний снег. Точно так же, как их не волновали иракцы, сирийцы, ливийцы, египтяне, афганцы в странах, в которых они создали хаос исключительно ради своих интересов. Америка никогда никому ничего не давала, а лишь забирала. Я не знаю, почему боснийские политики наивно полагают, что они особенные и им что-то дадут", - отметил Додик.