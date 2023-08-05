Додик назвал операцию "Буря" совместным преступлением США и Хорватии против сербов

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик назвал операцию "Буря", проведенную хорватскими силами в 1995 году, совместным преступлением Соединенных Штатов и Хорватии в отношении сербов.

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик назвал операцию "Буря", проведенную хорватскими силами в 1995 году, совместным преступлением Соединенных Штатов и Хорватии в отношении сербов.

Как передает Report , Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

"Буря" была совместным преступным деянием США и Хорватии, которым не терпелось провести этническую зачистку этого района от сербов. Этого нельзя простить", - отметил Додик. "Мы имеем право помнить о наших страданиях, и я никогда никому не позволю умалять достоинство сербского народа и Республики Сербской", - добавил он.

Отметии, что конфликт между Хорватией и Сербией был завершен после вмешательства НАТО, в октябре 1995 года было достигнуто соглашение о прекращении огня, а в декабре было подписано Дейтонское соглашение.

Согласно решению Международного суда ООН от 2015 года, во время выхода Хорватии из состава Югославии, ни Загребом, ни Белградом не был совершен геноцид. Правительство Хорватии заявило, что Сербия совершила геноцид в Вуковаре и других местах в 1991 году. После этого Сербия также выступила со встречным иском об убийстве тысяч сербов, проживавших в Хорватии.

Во время выхода Хорватии из состава Югославии в ходе войны 1991-1995 годов погибло до 20 000 человек, большинство из которых были хорватами.