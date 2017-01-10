Дочь Трампа не будет работать в Белом доме

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Дочь избранного президента США Дональда Трампа Иванка Трамп не будет работать в администрации главы государства.

Как передает Report, об этом сообщает CNBC.

Как сообщается, Иванка Трамп намерена изъять свои инвестиции, реструктурировать активы и покинуть руководящие посты в Trump Organisation. По данным телеканала, она сосредоточится на своих детях.

При этом, как стало известно ранее, ее муж, Джаред Кушнер, станет старшим советником Трампа после его инаугурации. Он участвовал в предвыборной компании миллиардера, однако не имел политического опыта.