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    Дочь Трампа не будет работать в Белом доме

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Дочь избранного президента США Дональда Трампа Иванка Трамп не будет работать в администрации главы государства.Как пер...

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Дочь избранного президента США Дональда Трампа Иванка Трамп не будет работать в администрации главы государства.

    Как передает Report, об этом сообщает CNBC.

    Как сообщается, Иванка Трамп намерена изъять свои инвестиции, реструктурировать активы и покинуть руководящие посты в Trump Organisation. По данным телеканала, она сосредоточится на своих детях.

    При этом, как стало известно ранее, ее муж, Джаред Кушнер, станет старшим советником Трампа после его инаугурации. Он участвовал в предвыборной компании миллиардера, однако не имел политического опыта.

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