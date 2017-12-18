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    Дочь Трампа и ее супруга обвинили в незаконном утаивании информации о своих активах

    Cоответствующий иск подал в Окружной суд США в Вашингтоне адвокат Джеффри Ловитки© KEVIN LAMARQUE/REUTERS

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/  Дочь президента США Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера обвинили в незаконном утаивании части информации о своих финансовых активах во время составления деклараций о доходах. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий иск подал в Окружной суд США в Вашингтоне адвокат Джеффри Ловитки.

    В исковом заявлении подчеркивается, что Трамп и Кушнер "не указали данные об активах, которые принадлежат связанным с ними 30 инвестфондам" под предлогом, что раскрытие этой информации нарушило бы "ранее подписанное соглашение о конфиденциальности". Однако, как отмечается в иске, Закон о соблюдении этических норм в системе государственного управления "не разрешает заполняющему декларацию отказываться от обнародования информации об активах на том основании, что это нарушит ранее существовавшие соглашение о неразглашении".

    Пресс-служба Белого дома пока никак не прокомментировала данные обвинения.

    В марте этого года Джеффри Ловитки подал аналогичный иск против президента США Дональда Трампа, по которому суд до сих пор не вынес решения.

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