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Дочь Трампа допросили по делу о тратах во время его инаугурации

Дочь Трампа допросили по делу о тратах во время его инаугурации Она сообщила, что в течение пяти часов давала показания в офисе генерального прокурора округа Колумбия
Другие страны
4 декабря 2020 г. 09:03
Дочь Трампа допросили по делу о тратах во время его инаугурации

Дочь президента США Иванку Трамп допросили по делу о высоких ценах в Trump Hotel в 2017 году во время инаугурации ее отца Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом дочь президента написала у себя в Twitter.

Она сообщила, что в течение пяти часов давала показания в офисе генерального прокурора округа Колумбия. Она считает, что ее допрос был "политически мотивированной демонстрацией мстительности".

Ранее Иванка Трамп заявила, что после окончания президентского срока ее отца может начать собственную политическую карьеру.

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