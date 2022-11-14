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Дочь президента Узбекистана назначена на новую должность

Дочь президента Узбекистана назначена на новую должность Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева назначена на должность завсектором по коммуникациям и информационной политике Исполнительного аппарата Администрации президента
Другие страны
14 ноября 2022 г. 16:46
Дочь президента Узбекистана назначена на новую должность

Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева назначена на должность завсектором по коммуникациям и информационной политике Исполнительного аппарата Администрации президента.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Новообразованный сектор входит в структуру системы заместителя руководителя Администрации, ответственного за изучение общественного мнения и информационную политику.

Также, Мирзиёева будет контролировать ход исполнения реформ в социальной сфере, в области культуры и образования, говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Prezidentinin qızı yeni vəzifəyə təyin edilib

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