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    Дочь официального представителя МИД Судана примкнула к "Исламскому государству"

    Он пытается наладить контакт с дочерью

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Дочь главы Департамента по делам арабских стран МИД Судана, который одновременно является официальным представителем суданского внешнеполитического ведомства, Али Садыка примкнула к формированиям ИГ в Сирии. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Сообщается, что по данным суданских дипломатов в Саудовской Аравии, официальный представитель МИД Судана Али Садык сейчас находится в Турции и пытается наладить контакт с дочерью, чтобы убедить ее вернуться в Судан.

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