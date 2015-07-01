Дочь официального представителя МИД Судана примкнула к "Исламскому государству"

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Дочь главы Департамента по делам арабских стран МИД Судана, который одновременно является официальным представителем суданского внешнеполитического ведомства, Али Садыка примкнула к формированиям ИГ в Сирии. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что по данным суданских дипломатов в Саудовской Аравии, официальный представитель МИД Судана Али Садык сейчас находится в Турции и пытается наладить контакт с дочерью, чтобы убедить ее вернуться в Судан.