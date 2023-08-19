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Дочь экс-премьера Таиланда сообщила о его возвращении на родину 22 августа

Дочь экс-премьера Таиланда сообщила о его возвращении на родину 22 августа Бывший премьер Таиланда Таксин Чинават вернется на родину 22 августа после более чем 15 лет жизни в добровольном изгнании за рубежом.
Другие страны
19 августа 2023 г. 09:07
Дочь экс-премьера Таиланда сообщила о его возвращении на родину 22 августа

Бывший премьер Таиланда Таксин Чинават вернется на родину 22 августа после более чем 15 лет жизни в добровольном изгнании за рубежом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о новой дате возвращения бывшего главы таиландского правительства сообщила его дочь Пхетхонгтхан Чинават в социальной сети "X".

По ее словам, Чинават прибудет в Таиланд во вторник в аэропорт Донмыанг.

74-летний Чинават занимал пост премьера Таиланда с 2001 по 2006 год. Когда он находился на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, группа военных под руководством главнокомандующего сухопутными силами Сонтхи Буньяратглина совершила переворот. Чинават был вынужден остаться за рубежом. Он посетил Таиланд в 2008 году, чтобы предстать перед судом. Политика арестовали, но отпустили на свободу под залог, и уже затем он окончательно покинул страну. Возглавляемая им популистская партия "Тай Рак Тай" была распущена решением Верховного суда. Чинавату было запрещено заниматься политической деятельностью в течение пяти лет. Он безуспешно пытался получить политическое убежище в Великобритании и в итоге поселился в Дубае.

Суд в Таиланде в 2008 году заочно приговорил Чинавата к двум годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при покупке государственного земельного участка. С апреля 2019 года его также приговорили к различным тюремным срокам, в том числе за злоупотребление должностными полномочиями, уклонение от уплаты налогов и коррупцию. В общей сложности по возвращении ему грозит 12 лет тюремного заключения.

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Версия на английском языке Thai ex-PM Thaksin to return from exile Tuesday, daughter says

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