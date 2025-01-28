Добыча нефти и газа в Китае впервые превысила 400 млн тонн нефтяного эквивалента в год

Добыча нефти и природного газа в Китае в 2024 году впервые превысила отметку в 400 млн тонн нефтяного эквивалента.

Добыча нефти и природного газа в Китае в 2024 году впервые превысила отметку в 400 млн тонн нефтяного эквивалента.

Как передает Report, об этом сообщило Государственное управление по делам энергетики (NEA).

Прирост относительно 2023 года составил около 10 млн тонн. Добыча повышается такими темпами по итогам восьмого месяца подряд, отмечается в сообщении.

По данным NEA, производство нефти в прошлом году выросло на 1,8% и достигло 213 млн тонн. В частности, добыча сланцевой нефти повысилась более чем на 30% - до рекордных 6 млн тонн.