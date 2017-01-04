Добивший раненого палестинца израильский солдат признан виновным

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Военный суд Израиля признал сержанта ЦАХАЛа Эльора Азарию виновным в непреднамеренном убийстве палестинца в Хевроне.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, действующее законодательство не предусматривает минимального наказания за преступления, в совершении которых признан виновным Э.Азария. В то же время максимальный срок заключения за непреднамеренное убийство составляет 20 лет.

В решении отмечается, что суд принял решение отклонить все доводы защиты. Судья Майя Элер отклонила заключение профессора Гиса, согласно которому террорист был мертв в тот момент, когда в него выстрелил Эльор Азария. Судья также заявила, что "обвиняемый пытался отстаивать две противоречащие друг другу версии – он утверждал, что выстрелил, чувствуя опасность, и что террорист был мертв в момент выстрела".

Судья также подчеркнула, что одной из главных составляющих судебного решения является фраза, сказанная Э.Азарией: "Террорист заслуживает смерти".

Отметим, что 18 апреля Э.Азария были предъявлены обвинения в том, что он добил раненого палестинца во время подавления протестов в Хевроне, находящемся на Западном берегу реки Иордан.