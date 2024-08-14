Добившиеся смены власти в Бангладеш студенты требуют суда над экс-премьером

Движение "Студенты против дискриминации" организует в среду в столице Бангладеш Дакке демонстрацию, чтобы почтить память погибших в недавних беспорядках и добиться привлечения к суду бывшего премьер-министра страны Шейх Хасины.

Движение "Студенты против дискриминации" организует в среду в столице Бангладеш Дакке демонстрацию, чтобы почтить память погибших в недавних беспорядках и добиться привлечения к суду бывшего премьер-министра страны Шейх Хасины.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает газета Dhaka Tribune.

Мероприятие назначено на 16:30 по местному времени.

Движение "Студенты против дискриминации" выдвинуло четыре основных требования, в числе которых - учредить суд для разбирательства по "делу о массовых убийствах" во время пребывания Хасины у власти.

Кроме того, участники акции считают, что Хасина несет ответственность за действия полиции, которые привели к гибели выступавших против правительства демонстрантов ранее этим летом.

Во вторник судебные следователи в Дакке поручили полиции начать расследования уголовного дела в отношении бежавшей из страны Хасины и шести ее соратников.