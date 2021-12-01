До восьми человек увеличилось число умерших в США при стрельбе в школе

Число раненых в результате стрельбы в средней школе города Оксфорд в штате Мичиган (США) увеличилось до восьми.

Число раненых в результате стрельбы в средней школе города Оксфорд в штате Мичиган (США) увеличилось до восьми.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о шести пострадавших и троих погибших.

Как заявил во время пресс-конференции заместитель шерифа округа Окленд Майк Маккейб, погибшим было от 14 до 17 лет.

Из восьми раненых двое в настоящее время находятся в операционной, остальные шестеро в стабильном состоянии.

Стрельбу устроил 15-летний подросток, который сам учился в этой школе. Он был взят под стражу под стражу и не сопротивлялся при задержании.

Мотив стрелка к настоящему моменту определить не удалось.

03.00

Восемь человек получили ранения при стрельбе в школе в городе Оксфорд (штат Мичиган).

Как передает Report, об этом представитель местного полицейского управления заявил на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

"У нас есть восемь человек, которые получили ранения на разных этапах инцидента, они находятся в трех различных больницах", - сказал он. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Представитель правоохранителей добавил, что двое раненых сейчас получают помощь хирургов, состояние шести других оценивается как стабильное. Число погибших остается прежним - жертвами стрельбы стали трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Напомним, что 15-летний ученик произвел от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета в школе Оксфорда. Правоохранители изъяли у подростка оружие при задержании, он не оказывал сопротивления. Проводится расследование инцидента, на месте работают около 100 сотрудников правоохранительных органов.

01:10

По меньшей мере три ученика погибли при стрельбе в школе в американском городе Оксфорд (штат Мичиган).

Как передает Report, об этом представитель местного полицейского управления заявил на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

"К сожалению, мы подтверждаем, что погибли три человека. Все они были учениками", - отметил представитель правоохранительных органов, пояснив, что при стрельбе пострадали еще шесть человек, среди которых один учитель. Стрельбу открыл 15-летний ученик, он задержан.

По его словам, задержанный произвел от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета. Правоохранители изъяли оружие при задержании. Проводится расследование инцидента, на месте работают порядка 100 сотрудников правоохранительных органов.