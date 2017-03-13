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    До 40 человек выросло число жертв пожара в приюте для несовершеннолетних в Гватемале

    Еще одна пострадавшая, получившая тяжелые ожоги, скончалась в больнице© Courtesy İmage

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Число жертв случившегося в среду пожара в приюте для несовершеннолетних в Гватемале увеличилось до 40.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, еще одна пострадавшая, получившая тяжелые ожоги, скончалась в воскресенье в больнице "Рузвельт" в столице центральноамериканской республики.

    В гватемальских лечебных учреждениях остаются 15 пострадавших, состояние 10 из них оценивается как критическое. Четыре девушки-подростка были отправлены на лечение в США, в город Галвестон в Техасе.

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