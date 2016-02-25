До 2020 Германия примет 3,6 млн. беженцев

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Германии ожидает, что до 2020 страна примет в общей сложности 3,6 млн. беженцев. Как передает Report, об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на прогнозы министерства финансов ФРГ.

Согласно данным Минфина, ежегодно с 2016 по 2020 год Германия будет принимать примерно полмиллиона беженцев. Таким образом, вместе с 1,1 млн беженцев, прибывших в Германию в 2015 году, общее число составит 3,6 млн.

В ведомстве изданию пояснили, что такое число мигрантов является "предположением технического характера", которое служит для оценки экономического развития в будущем и было согласовано с другими германскими министерствами. От официальных прогнозов Берлин воздерживается, так как в настоящее время невозможно предсказать численность потока мигрантов.