До 2016 года Украина примет решение о запуске патрульной полиции во всех городах страны

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Решение о запуске новой патрульной полиции по всем городам Украины будет принято до конца года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Украины в своем Twitter, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"До 2016 года примем решения о других городах страны", - отметили в правительстве.

В пресс-службе напомнили, что в воскресение новая патрульная полиция стартовала во Львове, во вторник, 25 августа, она будет презентована в Одессе, "далее - Харьков и Николаев".

Представляя патрульную полицию во Львове, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что служба по охране общественного порядке вскоре появится и на Закарпатье, в том числе и в Мукачеве, но она будет представлять собой "новый тип". "В Мукачево будет новый тип патрульной полиции", - заявил Аваков, не уточнив, чем полиции на Закарпатье будет отличаться от службы в других регионах страны.

Как заявил Аваков, для того, чтобы патрульная полиция заработала по всей стране, власти необходимы дополнительные средства.

"Я буду выходить в парламент (с просьбой) дополнительно выделить где-то 180 млн гривен ($8 млн)", - пообещал глава МВД. Ранее, 31 июля, Аваков уточнил, что обучение и подготовка одного нового полицейского обходится в 128 тыс. гривен ($5,8 тыс.). "Из этих 128 тыс. примерно 90% средств - это средства государственного бюджета. Остальные средства - это те средства, которые мы получаем от наших партнеров из ЕС, Америки, Канады и Японии", - отметил министр.

Заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе 6 июня анонсировала ликвидацию ГАИ в Киеве с передачей ее полномочий патрульной полиции. Предположительно, такая служба появится во всех городах- миллионниках Украины.