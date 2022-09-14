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До 100 сотрудников Карла III могут потерять работу

До 100 сотрудников Карла III могут потерять работу Около 100 сотрудников Кларенс-хауса получили уведомления о сокращении штата в связи с переездом офиса нового короля Карла III и королевы-консорта Камиллы в Букингемский дворец после смерти Елизаветы II.
Другие страны
14 сентября 2022 г. 10:03

Около 100 сотрудников Кларенс-хауса получили уведомления о сокращении штата в связи с переездом офиса нового короля Карла III и королевы-консорта Камиллы в Букингемский дворец после смерти Елизаветы II.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

Личные секретари, финансовый отдел, отдел коммуникаций и домашний персонал Кларенс-хауса, бывшей резиденции Карла III, получили уведомления о том, что они могут потерять работу. Сотрудники получили уведомления от главного помощника короля, Клайва Алдертона, время благодарственной службы в честь королевы в соборе Святого Эгидия в Эдинбурге в понедельник, 12 сентября.

Многие сотрудники предполагали, что они продолжат работу после нового назначения старшего сына Елизаветы II, однако им не давали никаких указаний. Один из источников сказал: "Все абсолютно взбешены, включая личных секретарей и высшее руководство. Все сотрудники работали допоздна каждую ночь [с 8 сентября], а тут такое. Люди были заметно потрясены этим".

Он добавил, что некоторые сотрудники, оказывающие "прямую, близкую, личную поддержку и консультации" Карлу III и Камилле, останутся на своих постах. В начале 2022 года в Кларенс-хаусе работал 101 сотрудник.

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