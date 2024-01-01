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Днепропетровская область Украины атакована дронами-камикадзе

Днепропетровская область Украины атакована дронами-камикадзе Днепропетровская область Украины атакована дронами-камикадзе.
Другие страны
1 января 2024 г. 11:40
Днепропетровская область Украины атакована дронами-камикадзе

Днепропетровская область Украины атакована дронами-камикадзе.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в публикации главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

"В Днепре вражеский БПЛА попал по одному из предприятий. Там произошло возгорание. В течение часа пожарные ликвидировали огонь", - заявил он.

По словам главы областной военной администрации, полторы тысячи семей в Пятихатской громаде Каменского района оставались без света из-за беспилотника, который зацепился за линию электропередач.

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