Днепропетровская область Украины атакована дронами-камикадзе

Днепропетровская область Украины атакована дронами-камикадзе.

Днепропетровская область Украины атакована дронами-камикадзе.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в публикации главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

"В Днепре вражеский БПЛА попал по одному из предприятий. Там произошло возгорание. В течение часа пожарные ликвидировали огонь", - заявил он.

По словам главы областной военной администрации, полторы тысячи семей в Пятихатской громаде Каменского района оставались без света из-за беспилотника, который зацепился за линию электропередач.