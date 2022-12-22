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Дмитрий Рогозин получил ранение в Донецке

Дмитрий Рогозин получил ранение в Донецке Руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин получил ранение и был госпитализирован в результате обстрела Донецка.
Другие страны
22 декабря 2022 г. 03:34
Дмитрий Рогозин получил ранение в Донецке

Руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин получил ранение и был госпитализирован в результате обстрела Донецка.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой в последние месяцы проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет", - сказал собеседник агентства.

Ранения получили также сопровождавшие его лица.

Специалисты склоняются к тому, что для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar французского производства.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada Dmitri Roqozinin olduğu hotel atəşə tutuldu, ölən və yaralılar var

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