Медведев сделал прогноз о распаде США

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что сделал прогноз о распаде США, исходя из складывающейся ситуации.

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что сделал прогноз о распаде США, исходя из складывающейся ситуации.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Предпосылки развалиться у США гораздо выше, чем у РФ", - сказал он, комментируя прогнозы западных аналитиков.

По словам Медведева, прогнозы западных аналитиков о распаде РФ "подверстаны" под ожидания США.

"Эти прогнозы - совершенно очевидно, что они имеют конкретную целевую аудиторию и исходят из тех предположений, которые питают элиты, истеблишмент Соединенных Штатов, западного мира, они хотят этого и, естественно, подверстывают под это все сценарии", - пояснил Медведев.