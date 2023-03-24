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Медведев сделал прогноз о распаде США

Медведев сделал прогноз о распаде США Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что сделал прогноз о распаде США, исходя из складывающейся ситуации.
Другие страны
24 марта 2023 г. 13:08
Медведев сделал прогноз о распаде США

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что сделал прогноз о распаде США, исходя из складывающейся ситуации.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Предпосылки развалиться у США гораздо выше, чем у РФ", - сказал он, комментируя прогнозы западных аналитиков.

По словам Медведева, прогнозы западных аналитиков о распаде РФ "подверстаны" под ожидания США.

"Эти прогнозы - совершенно очевидно, что они имеют конкретную целевую аудиторию и исходят из тех предположений, которые питают элиты, истеблишмент Соединенных Штатов, западного мира, они хотят этого и, естественно, подверстывают под это все сценарии", - пояснил Медведев.

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Версия на азербайджанском языке Dmitri Medvedev: “ABŞ-ın dağılma ehtimalı böyükdür”

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