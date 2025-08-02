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Дмитрий Гендельман: Макрон дал повод ХАМАС отказаться от соглашения по сектору Газа

Дмитрий Гендельман: Макрон дал повод ХАМАС отказаться от соглашения по сектору Газа Президент Франции Эмманюэль Макрон дал движению ХАМАС повод отказаться от соглашения по урегулированию ситуации в секторе Газа, приравняв удерживаемых заложников к палестинским террористам, отбывающим наказание в израильских тюрьмах.
Другие страны
2 августа 2025 г. 11:33
Дмитрий Гендельман: Макрон дал повод ХАМАС отказаться от соглашения по сектору Газа

Президент Франции Эмманюэль Макрон своим призывом освободить израильских заложников и палестинских заключенных дал повод движению ХАМАС отказаться от соглашения по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

"Макрон в очередной раз выбрал моральную слепоту вместо морального лидерства. Любое заявление, уравнивающее невинных граждан и военных преступников, - прямое препятствие переговорам и подарок террористам", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гендельмана, заявления французского лидера подрывают усилия посредников и усиливают позиции радикалов. Он подчеркнул, что Макрон "дал ХАМАС повод отказаться от предложений, находящихся на столе", что усиливает шантаж со стороны группировки.

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