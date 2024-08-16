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DM: Конгрессмен США обвинил ФБР в уничтожении улик покушения на Трампа

DM: Конгрессмен США обвинил ФБР в уничтожении улик покушения на Трампа Конгрессмен от штата Луизиана Клэй Хиггинс обвинил Федеральное бюро расследований (ФБР) США в уничтожении биологических улик, касающихся покушения в июле на республиканца Дональда Трампа на митинге в Батлере (штат Пенсильвания).
Другие страны
16 августа 2024 г. 14:36
DM: Конгрессмен США обвинил ФБР в уничтожении улик покушения на Трампа

Конгрессмен от штата Луизиана Клэй Хиггинс обвинил Федеральное бюро расследований (ФБР) США в уничтожении биологических улик, касающихся покушения в июле на республиканца Дональда Трампа на митинге в Батлере (штат Пенсильвания).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Daily Mail.

По данным издания, Хиггинс, включенный в состав двухпартийной рабочей группы по расследованию обстоятельств покушения, захотел осмотреть тело Мэттью Крукса, стрелявшего в Трампа. Однако это его обращение, как свидетельствует бывший капитан полиции, вызвало настоящий переполох и выявило тревожный факт: тело Крукса исчезло. Неожиданно выяснилось, что ФБР санкционировало его выдачу семье спустя 10 дней после покушения.

В отчете Хиггинс указывает на то, что никто не знал о возвращении тела семье, включая окружного коронера и местную полицию. По его словам, речь идет "об уничтожении биологических доказательств на месте преступления".

Такие действия ФБР "могут расценены любым здравомыслящим человеком как воспрепятствование любому последующему расследованию", полагает он.

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