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Для вывоза зерна из Украины через Польшу нужны инвестиции в 1 млрд евро

Для вывоза зерна из Украины через Польшу нужны инвестиции в 1 млрд евро Инвестиции в размере 1 млрд евро необходимы для создания инфраструктуры по вывозу украинского зерна и другой сельхозпродукции в третьи страны через границу с Польшей.
Другие страны
4 августа 2023 г. 12:53
Для вывоза зерна из Украины через Польшу нужны инвестиции в 1 млрд евро

Инвестиции в размере 1 млрд евро необходимы для создания инфраструктуры по вывозу украинского зерна и другой сельхозпродукции в третьи страны через границу с Польшей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Польское агентство печати.

"Уже полтора года мы хотим увеличить транзит украинского зерна в третьи государства, особенно в Африку. Однако для этого необходимы инвестиции, и мы повторяем наши конкретные предложения [Европейской] комиссии, чтобы увеличить пропускную способность инфраструктуры", - заявил постоянный представитель Польши при Евросоюзе Анджей Садош.

По данным агентства, около 500 млн евро необходимы для строительства на польско-украинской границе терминалов для большегрузных автомобилей, еще 500 млн евро потребуются для модернизации пограничной железнодорожной инфраструктуры.

В июне этого года через Польшу из Украины было вывезено 260 тыс. тонн пшеницы и кукурузы, что более чем в два раза превышает показатель марта.

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