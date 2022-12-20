Для восстановления энергосистемы Украины привлечено около 1000 трансформаторов и 5000 генераторов

Около 1 тыс. трансформаторов различной мощности, около 5 тыс. бензиновых и дизельных генераторов и более 100 автотрансформаторов привлечено на сегодня день от партнеров для восстановления энергосистемы Украины.

Около 1 тыс. трансформаторов различной мощности, около 5 тыс. бензиновых и дизельных генераторов и более 100 автотрансформаторов привлечено на сегодня день от партнеров для восстановления энергосистемы Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По поручению президента Украины Зеленского и при взаимодействии с Минэнерго, "Укрэнерго" и другими профильными институциями МИД продолжает активно привлекать оборудование партнеров для восстановления энергосистемы. По состоянию на сегодня привлеченная помощь составляет около 1000 трансформаторов различной мощности, более 100 автотрансформаторов, около 5000 бензиновых и дизельных генераторов мощности до 100 киловатт, почти 500 генераторов большей мощности, почти 5000 километров кабеля, а также тысячи единиц запчастей для ремонта электросети, сотни тепловых пушек и обогревателей", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.

Министр подчеркнул, что МИД продолжает работать с партнерами над привлечением еще большего количества помощи, координацию процесса осуществляет премьер-министр.

"Сейчас мы получили новое ориентирование "где у кого что есть" и что нужно привезти в Украину. И уже работаем над этой новой партией помощи", - сказал Кулеба.