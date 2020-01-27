Эрдоган: Для того, чтобы в Ливии воцарился мир, необходимо остановить Хафтара

Лидер базирующихся на востоке Ливии незаконных вооруженных формирований Халифа Хафтар несет ответственность за нарушение режима прекращения огня в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по пути в Гамбию из Алжира.

"Хафтар, который сбежал с переговоров, как в Москве, так и в Берлине, нарушает режим прекращения огня. Для того, чтобы в Ливии воцарился мир, необходимо остановить Хафтара",- сказал президент Эрдоган.

По его словам, Хафтар совершает "очень неблаговидные действия в Ливии", и в Анкаре следят за его шагами. Турецкий лидер добавил, что Анкара "продолжит предпринимать все, что необходимо (по ситуации в Ливии)".