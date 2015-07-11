Для спасения банковской системы Греции потребуется до €14 млрд

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Для спасения греческой банковской системы потребуется от €10–14 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на представителя банковского рынка.

Банковская система страдает от кризиса ликвидности. Власти страны ввели жесткие ограничения на снятие наличных, а также на движение капиталов. Суточный лимит на снятие наличных составляет €60 в одни руки.

«Для нормализации ситуации потребуется от €10 млрд до €14 млрд. Учитывая масштабы шока, который мы пережили в период переговоров с кредиторами», — заявил он.

Для поддержки банковской системы власти страны и банки планируют привлекать частные инвестиции, однако в случае нехватки средств планируется обратиться к Европейскому механизму стабильности (ESM) за помощью через инструмент точечной рекапитализации (DRI).

Ранее сообщалось, что скорость вывода средств из Греции достигла €100 млн в день,напоминает «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС.