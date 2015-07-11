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    Для спасения банковской системы Греции потребуется до €14 млрд

    Власти страны ввели жесткие ограничения на снятие наличных, а также на движение капиталов

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Для спасения греческой банковской системы потребуется от €10–14 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на представителя банковского рынка.

    Банковская система страдает от кризиса ликвидности. Власти страны ввели жесткие ограничения на снятие наличных, а также на движение капиталов. Суточный лимит на снятие наличных составляет €60 в одни руки.

    «Для нормализации ситуации потребуется от €10 млрд до €14 млрд. Учитывая масштабы шока, который мы пережили в период переговоров с кредиторами», — заявил он.

    Для поддержки банковской системы власти страны и банки планируют привлекать частные инвестиции, однако в случае нехватки средств планируется обратиться к Европейскому механизму стабильности (ESM) за помощью через инструмент точечной рекапитализации (DRI).

    Ранее сообщалось, что скорость вывода средств из Греции достигла €100 млн в день,напоминает «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС.

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