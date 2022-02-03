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Для прохода яхты Джеффа Безоса в Роттердаме разберут 140-летний мост

Для прохода яхты Джеффа Безоса в Роттердаме разберут 140-летний мост Власти Роттердама решили частично разобрать мост Конингсхэвен, чтобы по реке смогла пройти новая яхта миллиардера Джеффа Безоса.
Другие страны
3 февраля 2022 г. 13:54
Для прохода яхты Джеффа Безоса в Роттердаме разберут 140-летний мост

Власти Роттердама решили частично разобрать мост Конингсхэвен, чтобы по реке смогла пройти новая яхта миллиардера Джеффа Безоса.

Как передает Report, об этом сообщило издание MarketWatch.

Данный мост, построенный в 1878 году, был сильно поврежден во время бомбардировок в 1940 году. Его восстановили в первоначальном виде лишь в 2017 году.

Однако теперь его придется частично разобрать, чтобы перевести яхту Безоса, высотой 40 метров. Голландская компания, которая взялась строить судно, не учла параметры моста при проектировке. В итоге яхта оказалась выше Конингсхэвена, и для ее прохода судостроители предложили несколько решений.

Первый вариант - построить яхту не полностью, а частично, затем перевезти её на буксире на другую верфь и достроить. Второй вариант - частично разобрать мост, чтобы провезти уже построенное судно. Стороны решили, что это будет более практичным решением.

Безос заверил, что возместит властям Роттердама расходы на эти работы.

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