Для прохода яхты Джеффа Безоса в Роттердаме разберут 140-летний мост

Власти Роттердама решили частично разобрать мост Конингсхэвен, чтобы по реке смогла пройти новая яхта миллиардера Джеффа Безоса.

Власти Роттердама решили частично разобрать мост Конингсхэвен, чтобы по реке смогла пройти новая яхта миллиардера Джеффа Безоса.

Как передает Report, об этом сообщило издание MarketWatch.

Данный мост, построенный в 1878 году, был сильно поврежден во время бомбардировок в 1940 году. Его восстановили в первоначальном виде лишь в 2017 году.

Однако теперь его придется частично разобрать, чтобы перевести яхту Безоса, высотой 40 метров. Голландская компания, которая взялась строить судно, не учла параметры моста при проектировке. В итоге яхта оказалась выше Конингсхэвена, и для ее прохода судостроители предложили несколько решений.

Первый вариант - построить яхту не полностью, а частично, затем перевезти её на буксире на другую верфь и достроить. Второй вариант - частично разобрать мост, чтобы провезти уже построенное судно. Стороны решили, что это будет более практичным решением.

Безос заверил, что возместит властям Роттердама расходы на эти работы.