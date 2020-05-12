Для прибывающих в Испанию будет введен двухнедельный карантин

Всем прибывающим в Испанию из-за рубежа придется находиться на карантине в течение двух недель из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в указе, опубликованном в официальном правительственном вестнике.

Данная мера вступит в силу 15 мая. "Лица, прибывающие из-за рубежа, должны будут находиться в карантине 14 дней после прибытия", - говорится в документе. Отмечается, что приезжающим из-за границы придется "оставаться дома или в месте проживания", выходить на улицу можно за продуктами, в аптеку, медицинское учреждение или в случае форс-мажорных обстоятельств, в обязательном порядке необходимо надевать маску. Решение правительства будет действовать, пока в стране сохраняется режим повышенной готовности.

Испания является одним из наиболее пострадавших от пандемии государств. С середины марта в стране действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 227 тыс. заболевших, 26 744 пациента умерли.

Сейчас уровень распространения коронавируса в Испании снижается. В этой связи правительство постепенно смягчает ограничительные меры.