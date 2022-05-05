Для эвакуации гражданских лиц с "Азовстали" 5, 6 и 7 мая откроют гумкоридор

Российские военные заявили, что вновь открывают гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, он будет работать три дня.

Российские военные заявили, что вновь открывают гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, он будет работать три дня.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Коридор будет работать с 9:00 до 19:00 по бакинскому времени 5, 6 и 7 мая 2022 года.

"В указанный период Вооруженные Силы России… в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы", - сообщил штаб.

В заявлении говорится, что коридор предназначен для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о нахождении которых в подземных сооружениях комбината заявляют в Киеве.