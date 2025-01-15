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Для ареста президента Южной Кореи было задействовано свыше 1 тыс. полицейских

Для ареста президента Южной Кореи было задействовано свыше 1 тыс. полицейских Полиция Республики Корея задействовала примерно 1 120 сотрудников при второй попытке ареста президента Юн Сок Ёля на территории его резиденции.
Другие страны
15 января 2025 г. 11:40
Для ареста президента Южной Кореи было задействовано свыше 1 тыс. полицейских

Полиция Республики Корея задействовала примерно 1 120 сотрудников при второй попытке ареста президента Юн Сок Ёля на территории его резиденции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство News1.

В отряд, созданный для проведения ареста, вошли 1 120 сотрудников. В связи с митингами сторонников и политических противников президента порядок в окрестностях резиденции обеспечивали еще 3,2 тыс. полицейских.

Указывается, что в здание резиденции вошли только сотрудники Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих. Около 10:33 по местному времени ордер на арест был исполнен. В декабре была создана объединенная следственная группа, в которую вошла полиция и управление. Антикоррупционное управление получило у суда ордер на арест.

Президент Юн Сок Ёль в своем видеообращении заявил, что решил сам явиться на допрос, поскольку увидел, что сотрудники правоохранительных органов используют оборудование и инструменты экстренных служб при попытке войти в охраняемую зону. По данным агентства News1, "при входе в здание и при аресте" такое оборудование не применялось, двери не выламывались. Правоохранительные органы использовали стремянки и арматурные ножницы для перекусывания колючей проволоки на территории комплекса.

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