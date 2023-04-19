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Disney уволит тысячи сотрудников на следующей неделе

Disney уволит тысячи сотрудников на следующей неделе Walt Disney Co. Планирует объявить о сокращении штата на тысячи рабочих мест на следующей неделе.
Другие страны
19 апреля 2023 г. 19:59
Disney уволит тысячи сотрудников на следующей неделе

Walt Disney Co. планирует объявить о сокращении штата на тысячи рабочих мест на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство Bloomberg ссылаясь на информированные источники.

Сокращения затронут телевизионное подразделение, кинобизнес и парки развлечений, причем во всех регионах присутствия компании, сказали источники. О первой волне увольнений может быть объявлено уже в следующий понедельник.

Представители Disney отклонили запрос о комментарии.

Руководство компании в феврале анонсировало планы по сокращению штата примерно на 7 тыс. человек в рамках программы сокращения расходов на $5,5 млрд в год.

Акции Disney дешевеют на 2% в среду. С начала года капитализация компании выросла на 13,9%, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 7,8%.

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Версия на английском языке Disney set to eliminate thousands of jobs starting next week

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