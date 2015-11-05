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    ​Директора аэропорта Шарм-эль-Шейха отстранили от должности

    Египетские официальные власти заявляют, что это никак не связано с крушением российского пассажирского лайнера

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Директора аэропорта Шарм-эль-Шейха Абдель-Вахаба Али отстранили от должности.

    Как передает Report со ссылкой на AP, причиной стала международная обеспокоенность тем, что в российском лайнере, который потерпел крушение после вылета из аэропорта, была бомба.

    В свою очередь начальник государственной компании, которая управляет египетскими аэропортами, Адель Магуб сообщил, что Али повысили до его ассистента. Он заявил, что это не связано с сомнениями СМИ по поводу безопасности аэропорта.

    Директором аэропорта Шарм-эль-Шейх стал пилот Емад ель-Баласи.

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