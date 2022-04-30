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Директор по коммуникациям Белого дома заразилась COVID-19

Директор по коммуникациям Белого дома заразилась COVID-19 Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заразилась коронавирусом.
Другие страны
30 апреля 2022 г. 09:19
Директор по коммуникациям Белого дома заразилась COVID-19

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заразилась коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, близких контактов с президентом Джо Байденом у нее в последнее время не было.

"Сегодня утром я сдала тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. В последний раз я видела президента в среду во время совещания, на котором я носила маску и соблюдались правила социального дистанцирования, поэтому по стандартам ЦКПЗ [Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний] у нас не было близкого контакта", - написала она в Twiiter.

Ожидается, что Бедингфилд вернется в Белый дом после пятидневной изоляции и сдачи теста с отрицательным результатом.

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Версия на английском языке White House communications director tests positive for coronavirus

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