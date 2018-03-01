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    Директор по коммуникациям Белого дома уходит в отставку

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс намерена уйти в отставку.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times.

    По сведениям ее источников, Хикс планировала сделать это в течение нескольких месяцев и уже оповестила о своем решении коллег в Белом доме.

    Президент США Дональд Трамп с пониманием отнесся к решению Хоуп Хикс подать в отставку.

    "Мне будет не хватать ее в своем окружении, однако когда она подошла ко мне со словами о стремлении к другим возможностям, я полностью ее понял. Я уверен, что мы еще поработаем вместе в будущем", - сказал Трамп.

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