Директор по коммуникациям Белого дома уходит в отставку

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс намерена уйти в отставку.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times.

По сведениям ее источников, Хикс планировала сделать это в течение нескольких месяцев и уже оповестила о своем решении коллег в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп с пониманием отнесся к решению Хоуп Хикс подать в отставку.

"Мне будет не хватать ее в своем окружении, однако когда она подошла ко мне со словами о стремлении к другим возможностям, я полностью ее понял. Я уверен, что мы еще поработаем вместе в будущем", - сказал Трамп.