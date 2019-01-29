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    Директор нацразведки: Торговля США с ЕС пострадает в случае Brexit без сделки

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Торговля США с ЕС пострадает в случае неупорядоченного выхода Великобритании из Евросоюза.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

    "Торговля США и ЕС, оценивавшаяся в 2017 году в 1,2 триллиона долларов, почти наверняка будет нарушена Brexit без соглашения. Это также окажет дополнительное негативное воздействие на экономический рост Великобритании и, в меньшей степени, ЕС", - заявил Коутс в показаниях конгрессу.

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