Директор Лувра пожаловалась в Минкультуры Франции на аварийное состояние музея

Гендиректор Лувра - крупнейшего музея Франции - Лоранс де Кар обратилась в Минкультуры с жалобой на ухудшение состояния дворца, обветшание конструкций и связанную с этим угрозу для экспонатов.

Гендиректор Лувра - крупнейшего музея Франции - Лоранс де Кар обратилась в Минкультуры с жалобой на ухудшение состояния дворца, обветшание конструкций и связанную с этим угрозу для экспонатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Le Parisien.

В приведенных изданием выдержках письма, который датируется 13 января, говорится о "тревожном уровне устаревания" некоторых зданий, где множатся повреждения в помещениях, иногда серьезные. Некоторые помещения "более не являются водонепроницаемыми", местами регистрируются "тревожные колебания температуры, которые ставят под угрозу сохранность произведений искусства". Стеклянная пирамида, установленная вместо фонтана на площади перед дворцом, "структурно устарела", считает директор.

"Дизайн пирамиды обнаруживает ряд серьезных недостатков: в очень жаркие дни парниковый эффект, создаваемый стеклянной крышей, делает это пространство очень негостеприимным для проходящей через него публики и работающих там сотрудников. Более того, звукоизоляция этого пространства остается очень плохой", - написала она.

Помимо плохого состояния некоторых залов директор указывает и на проблемы, с которыми сталкиваются посетители. "У посетителей нет мест для того, чтобы сделать паузу [в осмотре экспозиции]. Питание и туалеты не соответствуют международным стандартам. Система указателей требует полной переработки", - говорится в письме.

Отдельно де Кар указывает на неподобающую презентацию одного из главных экспонатов - картины "Джоконда" ("Мона Лиза") кисти Леонардо да Винчи.

"Возведенная в статус иконы, "Мона Лиза" вызывает восхищение на протяжении десятилетий. Следствием такой популярности стало то, что большое количество людей стремятся в зал, не получая ключей к пониманию работы и самого художника, что ставит под вопрос саму миссию, которую выполняет музей", - пишет директор Лувра.

В первую очередь это связано с тем, что сам музей изначально был рассчитан на 4 млн посетителей в год, тогда как в 2024 году он принял 8,7 млн человек. Де Кар уже приняла решение об ограничении количества посетителей до 30 тыс. в день, чтобы "не гнаться за рекордами" и сделать посещение музея более комфортным.

Издание указывает, что в последнее время государство сокращает финансирование музеев, хотя Лувр, наоборот, настаивает на его увеличении. Точная цифра в письме гендиректора не указана, но в администрации музея рассчитывают, что проблемой займется лично глава государства. Утверждается, что соответствующие переговоры уже ведутся между Елисейским дворцом, министерством культуры и дирекцией Лувра.