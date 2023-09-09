Директор ФБР: Разведка РФ представляет большую угрозу для США

Разведывательные службы РФ сохраняют присутствие в США и представляют серьезную угрозу для страны.

Разведывательные службы РФ сохраняют присутствие в США и представляют серьезную угрозу для страны.

Как передает Report со ссылкой на газету The Hill, об этом заявил директор американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей во время выступления в Международном музее шпионажа в Вашингтоне.

По его словам, традиционная российская контрразведывательная угроза по-прежнему велика.

"Присутствие российской разведки, под чем я подразумеваю сотрудников российской разведки, все еще слишком велико в Соединенных Штатах. Мы постоянно сталкиваемся с этим, пытаемся заблокировать, предотвратить и помешать этому всеми возможными способами", - подчеркнул директор ФБР.

Он добавил, что США удалось сделать "очень позитивные, успешные шаги" в последние несколько лет на этом направлении.