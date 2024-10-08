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Директор ЦРУ заявил о высоком риске эскалации между Ираном и Израилем

Директор ЦРУ заявил о высоком риске эскалации между Ираном и Израилем Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс считает, что существует реальная опасность дальнейшей региональной эскалации конфликта на Ближнем Востоке в ближайшие недели.
Другие страны
8 октября 2024 г. 08:16
Директор ЦРУ заявил о высоком риске эскалации между Ираном и Израилем

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс считает, что существует реальная опасность дальнейшей региональной эскалации конфликта на Ближнем Востоке в ближайшие недели.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, выступая на конференции Cipher Brief Threat в Си-Айленде (штат Джорджия), Бернс сказал, что, хотя лидеры как Израиля, так и Ирана не стремятся к полномасштабной войне, существует высокий риск эскалации.

Конфликт продолжается на фоне обострения противостояния между Израилем и организацией "Хезболлах" в Ливане, а также после недавнего иранского ракетного удара по Израилю.

"Мы видим потенциал для непреднамеренных столкновений и недопониманий, которые могут привести к серьезным последствиям", - приводит агентство слова Бернса, который утверждает, что важнейшей задачей для США является предотвращение дальнейшего обострения ситуации.

Бернс также отметил, что решение Израиля о том, как ответить на иранскую ракетную атаку, будет иметь важные последствия, в том числе для глобальных рынков.

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Версия на английском языке CIA director says risk of Iran-Israel escalation high
Версия на азербайджанском языке MKİ direktoru: Yaxın həftələrdə İsrail ilə İran arasında eskalasiya riski yüksəkdir

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