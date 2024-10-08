Директор ЦРУ заявил о высоком риске эскалации между Ираном и Израилем

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс считает, что существует реальная опасность дальнейшей региональной эскалации конфликта на Ближнем Востоке в ближайшие недели.
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Конфликт продолжается на фоне обострения противостояния между Израилем и организацией "Хезболлах" в Ливане, а также после недавнего иранского ракетного удара по Израилю.
"Мы видим потенциал для непреднамеренных столкновений и недопониманий, которые могут привести к серьезным последствиям", - приводит агентство слова Бернса, который утверждает, что важнейшей задачей для США является предотвращение дальнейшего обострения ситуации.
Бернс также отметил, что решение Израиля о том, как ответить на иранскую ракетную атаку, будет иметь важные последствия, в том числе для глобальных рынков.