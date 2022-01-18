Директор ЦРУ встречался с президентом Украины

Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями украинского разведсообщества.

Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями украинского разведсообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN, ссылаясь на два источника в администрации США.

Как уточняет телекомпания, поездка была спланирована заранее, а не вызвана какими-либо новыми экстренными обстоятельствами. Во время прошедших встреч обсуждалась вероятность "российского вторжения" в Украину. CNN не приводит каких-либо иных подробностей и не уточняет, где именно прошла встреча Бернса с Зеленским.

Отметим, что Украину в понедельник также посетила группа американских сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии.