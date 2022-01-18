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Директор ЦРУ встречался с президентом Украины

Директор ЦРУ встречался с президентом Украины Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями украинского разведсообщества.
Другие страны
18 января 2022 г. 08:59
Директор ЦРУ встречался с президентом Украины
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Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями украинского разведсообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN, ссылаясь на два источника в администрации США.

Как уточняет телекомпания, поездка была спланирована заранее, а не вызвана какими-либо новыми экстренными обстоятельствами. Во время прошедших встреч обсуждалась вероятность "российского вторжения" в Украину. CNN не приводит каких-либо иных подробностей и не уточняет, где именно прошла встреча Бернса с Зеленским.

Отметим, что Украину в понедельник также посетила группа американских сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии.

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Версия на английском языке CIA Director meets with Ukrainian President 
Версия на азербайджанском языке MKİ direktoru Ukrayna prezidenti ilə görüşüb

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