Директор ЦРУ: Сторонники ИГ могут устроить новые теракты на Западе

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) будет и дальше пытаться организовывать теракты в западных странах, используя как своих боевиков, так и сторонников. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в выступлении директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана на слушаниях в сенатском комитете по разведке, которые пройдут в четверг.

Текст вечером в среду оказался в распоряжении агентства Associated Press.

"ИГ располагает значительным составом бойцов на Западе, которые потенциально могут быть использованы в качестве агентов для проведения там атак", - утверждает глава ЦРУ. По его словам, сейчас ИГ, вероятно, пытается переправить боевиков либо под видом беженцев, либо обычных путешественников.

Ранее на слушаниях в Конгрессе помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма Дэниел Глэсер сообщил, что доходы ИГ составили в прошлом году около 1 млрд. долларов США, половина из которых была получена от торговли нефтью.

