Директор ЦРУ отверг обвинения в использовании личного электронного адреса в рабочих целях

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан во вторник отверг критику в свой адрес за использование в рабочих целях своего личного почтового электронного ящика, который ранее был взломан хакером, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на то, что мы являемся государственными служащими, у нас также есть семья и друзья, счета, которые надо оплачивать, вещи, которые нужно делать в повседневной жизни, а в наше время общение происходит через Интернет", - сказал он, выступая на конференции, организованной Университетом Джорджа Вашингтона. "По некоторым публикациям складывается впечатление, что я делал что-то неуместное или неправильное, или что я нарушал свои обязательства касательно безопасности - всего этого, разумеется, не было", - заверил он.

Бреннан также отметил, что он крайне обеспокоен случившимся, а также тем, "что люди могут попытаться сделать с этой информацией". После взлома ящика главы ЦРУ в сеть, в частности, попали его адресная книжка и номер социального страхования его супруги. "Конечно, я был шокирован этим", - признал руководитель разведывательного ведомства.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что некий американский старшеклассник взломал почтовый ящик Бреннана на сервере компании AOL ("Америка онлайн") и получил доступ, в частности, к анкете директора ЦРУ на получение допуска к работе с секретной информацией. В ящике содержались и другие документы, имеющие отношения к служебной деятельности Бреннана, отмечают местные СМИ.