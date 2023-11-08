Директор ЦРУ обсудил освобождение заложников в Газе с главой ЦАХАЛ

Директор ЦРУ США Уильям Бернс обсудил с начальником израильского Генштаба Герци Халеви пути освобождения заложников в секторе Газа.

Директор ЦРУ США Уильям Бернс обсудил с начальником израильского Генштаба Герци Халеви пути освобождения заложников в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN со слов представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.

По его информации, на встрече Бернса и Халеви были изучены разведывательные материалы, обсуждены вопросы оперативного планирования и другие усилия по спасению людей. "На каждого заложника в разведке заведено личное дело, которое отслеживается", - приводит телеканал слова Хагари.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наземные операции в секторе и принялся наносить удары по объектам ХАМАС в анклаве, а также по отдельным районам Ливана и Сирии.