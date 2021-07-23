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Директор ЦРУ: Мир может никогда не узнать, откуда взялся коронавирус

Директор ЦРУ: Мир может никогда не узнать, откуда взялся коронавирус "Происхождение нового коронавируса может так и остаться открытым вопросом".
Другие страны
23 июля 2021 г. 03:22
Директор ЦРУ: Мир может никогда не узнать, откуда взялся коронавирус
Уильям Бернс

"Происхождение нового коронавируса может так и остаться открытым вопросом".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом в интервью Национальному общественному радио США заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

"Такое возможно, как и многие другие вещи, относительно которых мы никогда не сможем вынести определенного суждения", - сказал Бернс.

Китай ранее отказался участвовать во второй фазе расследования ВОЗ о причинах происхождения коронавируса. Белый дом назвал такую позицию опасной.

С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись различные версии, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и были связаны слухи об "утечке" вируса или его возможном искусственном происхождении.

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