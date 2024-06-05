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Директор ЦРУ и советник президента США направляются на Ближний восток для решения вопроса о перемирии в секторе Газа

Директор ЦРУ и советник президента США направляются на Ближний восток для решения вопроса о перемирии в секторе Газа Директор ЦРУ Уильям Бернс и советник президента США Бретт Макгурк направляются в ближневосточный регион с целью обеспечить заключение соглашения о перемирии в секторе Газа и об освобождении израильских заложников.
Другие страны
5 июня 2024 г. 00:28
Директор ЦРУ и советник президента США направляются на Ближний восток для решения вопроса о перемирии в секторе Газа

Директор ЦРУ Уильям Бернс и советник президента США Бретт Макгурк направляются в ближневосточный регион с целью обеспечить заключение соглашения о перемирии в секторе Газа и об освобождении израильских заложников.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на представителей американских властей.

"Директор ЦРУ Уильям Бернс и Бретт Макгурк, советник президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку, направляются в данный регион для продвижения сделки по заложникам и перемирию в Газе", - информирует портал.

По словам источников, их поездка - серьезная попытка администрации США добиться прорыва по проблеме соглашения. Бернс должен прибыть в Доху во вторник, Макгурк - в Каир в среду; Катар и Египет являются ключевыми посредниками в непрямых переговорах Израиля и движения ХАМАС.

Отметим, что на прошлой неделе президент США Байден предложил Израилю и ХАМАС план прекращения огня в Газе, состоящий из трех фаз.

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